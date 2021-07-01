Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer açıklaması! "Novak'ın aldığı para..."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcuları Filip Novak'la ilgilendikleri şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Çek futbolcunun bordo-mavili kulübe haber gönderdiği iddialarına cevap veren Ağaoğlu, böyle bir durumun kesinlikle yaşanmadığını söyledi.

"NOVAK NİYE GELSİN?"

Konuyla ilgili 61saat'e konuşan Ağaoğlu, "Yok hayır… Novak niye gelsin. Trabzonspor'da 3 senede aldığı parayı gittiği takımda 1 senede aldı. Niye gelsin. 3 yıllık da sözleşmesi var. " ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.