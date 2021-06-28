Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Milan Rodic ile anlaşma yakın (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren bordo mavililer için Sırp basınından bir iddia geldi.

Sportski Zurnal isimli sitede yer alan ve Karadeniz'in derlediği habere göre; Bordo-Mavililer'in, 30 yaşındaki sol bekle sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Haberde, Kızılyıldız'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.

UMUT VE SARACCHI ÇOK ZOR

Fransız ekibi Le Havre'de görev yapan Umut Meraş'ı Trabzonspor'un yanı sıra Almanya'dan Mainz ve İspanya'dan birkaç kulüp istiyor.

Milli oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro olarak belirleyen Le Havre pazarlıklarda yapıcı davranmıyor.

FIRTINA İÇİN SARACCHİ İŞİ DE ZOR

Leipzig kiralamaya uzak ve 5 milyon Euro bonservis istiyorlar. Karadeniz ekibi ise maksimum 2 milyon Euro'ya çıkıyor. Öte yandan Uruguaylı sol bekin Espanyol'la da büyük oranda anlaştığı gelen haberler arasında.