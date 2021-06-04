Takdir ediyorum ama yeter!

Trabzonspor'da transfer döneminde hem taraftarların hem teknik heyetin hem de yönetimin takımda görmeyi çok istediği eski gol kralı Alexander Sörloth, bordomavili taraftarların 'geri dön' çağrılarına yanıt verdi. Taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafın altına 3 milyonu aşkın 'come to Trabzonspor' yorumu yazarak Norveçli golcüyü Trabzonspor'a davet ederken, Sörloth artarak devam eden bu ilgi üzerine yanıt verdi. 25 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımda, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Bu hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık" ifadelerine yer verdi. Sörloth'un bu açıklaması taraftarlar arasında farklı yorumlara ve tartışmalara yol açtı.