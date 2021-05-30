Son dakika transfer haberi: Hekimoğlu Trabzon Trabzonspor'dan 7 isme talip oldu

Hekimoğlu Trabzon Kulübü, Trabzonspor'un bazı oyuncularına talip oldu. 61saat'te yer alan habere göre Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bordo-mavili takımın genç futbolcuları için harekete geçecek olan Hekimoğlu Trabzon'da gündemdeki oyuncular da netlik kazandı.

Hekimoğlu Trabzon'un, Trabzonspor'dan kiralık gönderilmeleri durumunda söz aldığı futbolcular Kerem Baykuş, Muhammet Taha Tepe, Arda Akbulut, Hakan Yeşil, Anıl Rahmi Başaran, Abdurrahim Dursun ve Atakan Gündüz oldu.