Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Hekimoğlu Trabzon Trabzonspor'dan 7 isme talip oldu

Son dakika transfer haberi: 'dan 7 isme talip oldu

Son dakika transfer haberleri... 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Şehrin bir diğer takımı 'un, bordo-mavililerin kiralık göndermesi durumunda 7 oyuncusuna talip olduğu bildirildi. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:15
Son dakika transfer haberi: Hekimoğlu Trabzon Trabzonspor'dan 7 isme talip oldu

, 'un bazı oyuncularına talip oldu. 61saat'te yer alan habere göre Trabzonspor teknik direktörü 'nın raporu doğrultusunda bordo-mavili takımın genç futbolcuları için harekete geçecek olan 'da gündemdeki oyuncular da netlik kazandı.

Hekimoğlu Trabzon'un, Trabzonspor'dan kiralık gönderilmeleri durumunda söz aldığı futbolcular , , , , , ve oldu.

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