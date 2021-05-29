Trabzonspor'da Hamsik heyecanı

Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Deneyimli bir orta saha arayan Fırtına, Marek Hamsik ile ilgilenirken, bordo- mavili taraftarlar da harekete geçti. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres'i transfer eden Karadeniz devinin kurmayları, orta saha için de Marek Hamsik ile ilgileniyor. Slovakya basını da "Marek'in, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona eriyor. Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor" diyerek müjdeyi verdi.

TEKNIK HEYET SICAK BAKIYOR

Yıllarca İtalya Seri A ekibi Napoli formasını giydikten sonra Çin ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan Hamsik'i ilk başta menajerler önermişti. Bordo-mavili teknik ekip de yaptığı değerlendirmede, tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sunabileceğini belirterek transfere yeşil ışık yaktı. Bu arada deneyimli orta saha oyuncusunu takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına 'Come to Trabzonspor' yazdı.

ÇİN'DEN GÖTEBORG'A DÖNDÜ

Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Kulüp kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol atarken 104 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız, 134 kez formasını giydiği Slovak Milli Takımı ile de 26 kez fileleri sarstı.

20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovan yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı.