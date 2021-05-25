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Son dakika transfer haberleri: 'un yıldızı Ekuban’a kancası

, Ekuban'ı 'den 1 milyon euro'ya almıştı. Ganalı hücum oyuncusunun bugünkü piyasa değeri 7 milyon euro'yu aşmış durumda. Serie A ekipleri ve 'nın yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği kaydediliyor. 'nın bonservis bedeli olarak 10 milyon euro beklenti içinde olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:48
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban’a İtalyan kancası

devi, Ekuban'ı 'den 1 milyon euro'ya almıştı. Ganalı hücum oyuncusunun bugünkü piyasa değeri 7 milyon euro'yu aşmış durumda. ve gibi 'nın köklü kulüpleri 27 yaşındaki yıldızı isterken, fiyatı 10 milyon euro bandına çekmek istiyor.
103: Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan Ekuban maç başına ise 2.01 puan ortalaması ile oynadı.

EN İYİ DÖNEMİ
Ekuban bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordomavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Koronavirüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri israrını sürdürüyor.

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