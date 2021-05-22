Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı

'nın heyecanı

Sezon öncesi hazırlıklarını 'nin 'nde yapacak olan 'da teknik direktör ayrı bir heyecan yaşıyor. 'da çalıştığı dönemde Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları 'da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:55
Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
'un, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da 'da başlaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp temmuz ayının ilk haftasında ise () 'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Tesisleri Trabzonspor Teknik Direktörü için ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı teknik adamın tesislerin gelişiminde katkısı bulunuyor. 'da çalıştığı dönemde Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları Riva'da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.

Riva Tesisleri'ne geldiği her dönemde büyük bir heyecan yaşadığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, Trabzonspor'u yeni sezona burada hazırlayacak. Avrupa'nın birçok kamp yerinden daha iyi standartlara sahip olan tesis coğrafi açıdan da birçok güzelliği içinde barındırıyor.
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