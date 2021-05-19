Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Trondsen yeni sezona odaklandı! Abdullah Avcı'nın yeni jokeri olacak

Son dakika spor haberleri: 'da Trondsen yeni sezona odaklandı! 'nın yeni jokeri olacak

'da sakatlığını tamamen atlatan , gözünü yeni sezona dikti. Geçtiğimiz sezon süre alamayan Norveçli yıldız, yeni sezonda teknik direktör 'nın jokeri olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:38
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Trondsen yeni sezona odaklandı! Abdullah Avcı'nın yeni jokeri olacak

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan transfer edilen , resmi mücadeleye çıkamadan yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre forma giyemedi.

Yalnızca ligin son maçındaki mücadelesinde kulübede yer alan Norveçli orta saha geçen sezon hiç süre almadı.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI!
Ağır sakatlığını tamamen atlatan 26 yaşındaki oyuncu artık tamamen yeni sezona odaklandı. HaberTS'nin haberine göre; Başarılı orta saha, teknik direktör 'nın jokeri olacak.


SON DAKİKA