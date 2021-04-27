Trabzonspor'dan Simy sürprizi

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Trabzonspor için sürpriz bir oyuncu gündeme geldi. Kısa adı Simy olan Simeon Tochukwu Nwankwo, bordo-mavili takımın transfer listesine girdi. 28 yaşındaki forvet, İtalya Serie A Ligi'nde son sırada bulunan Crotone'nin formasını giyiyor. Bu sezon takımı ile çıktığı 33 karşılaşmada muhteşem performans gösteren, 19 gol atıp 2 de asist yaparak Çizme'yi sallayan yıldız futbolcu için Nwakaeme'nin de devrede olduğu dile getiriliyor.

NWAKAEME'DEN BİLGİALIYOR

Ronaldo, Lukaku ve Muriel'den sonra gol krallığı yarışında 4. sırada yer alan 1.98 boyundaki sanrtfor için bordo- mavililerin kesenin ağzının açması bekleniyor. Yönetimin 28 yaşındaki oyuncu için ekonomik olarak tüm şartları zorlamayı planladığı ancak İtalyan kulübünün bonservis beklentisinin de 5 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Simy'nin Fırtına'nın kendisiyle ilgilendiğini öğrendikten sonra Nwakaeme ile görüştüğü, şehir hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Kariyerinde toplam 325 maça çıkan Simy, 115 gol atıp 19 da asist yaptı. 4 kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını terleten 1.98 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

RONALDO İLE YARIŞIYOR

Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başladığı Simy, bu sezon Seria A'da 19 gol attı. 25 gol atan Ronaldo gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Romelu Lukaku 21 golle ikinci sırada.