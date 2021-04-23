Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Bruno Peres: Roma kariyerini artık sonlandırma kararı alan Bruno Peres gelecek sezonun çileklerinden biri olmaya doğru gidiyor. Brezilyalı sağ bek ile prensipte anlaşan yönetim, 1.1-1.2 milyon euro bandındaki maaşla sambacıyı kadrosuna katacak. Ayrıca imza parası, menajerlik ücreti ve bazı bonuslar da içerisinde yer alacak.
Andraz Sporar: Benfica'nın bu sezon Braga'ya kiralandığı Sloven futbolcu da takip edilen isimler arasında yer alıyor. Braga'nın yeniden kadrosunda görmek istemediğini açıkladığı golcü oyuncu için Trabzonspor devreye girecek ve pazarlıklar başlayacak. Abdullah Avcı'nın istediği santraforun satın alma opsiyonlu kiralanması bekleniyor.
Hatay maçı sonrasında "Şu an talip olduğumuz oyuncular ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor" açıklaması yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözleri sonrası Günebakış'ın haberine göre Efecan Karaca, Salih Uçan ve Edin Visca'nın da kadroya katılabileceği düşünülüyor.