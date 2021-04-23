Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Son dakika haberleri | 'dan ve 'a transfer çalımı!

'de son 5 maçından beraberlikle ayrılan ve matematiksel olarak devam etse de şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden , gözünü transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör 'nın sunduğu listeye göre hareket eden yönetim, ezeli rakipleri ve 'a da transfer çalımı atmak üzere. İşte 'nın imza attırmaya yaklaştığı o isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 12:28
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Birbirinden önemli futbolcularla görüşmelerine başlayan ve haziran ayında 4 isme imza attırmayı planlayan 'da iki futbolcuda hemen hemen mutlu sona yaklaşıldı. Tescil döneminin başlamasıyla birlikte gövde gösteresi yapmaya hazırlanan yönetim ayrıca birçok oyuncuyla da dirsek temasında. 'nın isteğini tam olarak yerine getirebilmek için planlamalar sürüyor. İç ve dış transferde hareketlilikle birlikte yoğun bir mesai Karadeniz temsilcisinin kurmaylarını bekliyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Majid Hosseini: Sözleşmesi sona erecek olan ve birçok takımın takibinde bulunan İranlı futbolcu hakkındaki son gelişmeler olumlu. ve 'ın cezalı ya da sakat oldukları dönemde elde ettiği şansı iyi kullanan ve 'yı mahcup etmeyen genç stoperin kalmasına kesin gözle bakılıyor. 850 bin euro üzerinden prensipte anlaşma sağlandı ve artık imzaların atılması için resmi teklif sunulması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Hosseini forması giymeye devam edecek.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fode Koita: 'un sezonun ortasında almaya çok yaklaştığı ancak 'nın katı tavrı sebebiyle direncini kıramadığı pazarlıklarda sonuç alınamamıştı. Bu kez sözleşmesi bitecek Gineli bonservisi olmadan bordo mavililere imza atacak. Deneyimli teknik direktörün ısrarla istediği Afrikalı oyuncuyu artık kadrosuna katmasına ramak kalan 'nın 800 bin euro civarında yıllık maaş ödemesi bekleniyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Bruno Peres: Roma kariyerini artık sonlandırma kararı alan gelecek sezonun çileklerinden biri olmaya doğru gidiyor. Brezilyalı sağ bek ile prensipte anlaşan yönetim, 1.1-1.2 milyon euro bandındaki maaşla sambacıyı kadrosuna katacak. Ayrıca imza parası, menajerlik ücreti ve bazı bonuslar da içerisinde yer alacak.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

Andraz Sporar: 'nın bu sezon 'ya kiralandığı Sloven futbolcu da takip edilen isimler arasında yer alıyor. Braga'nın yeniden kadrosunda görmek istemediğini açıkladığı golcü oyuncu için devreye girecek ve pazarlıklar başlayacak. 'nın istediği santraforun satın alma opsiyonlu kiralanması bekleniyor.


Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı!

maçı sonrasında "Şu an talip olduğumuz oyuncular ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor" açıklaması yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözleri sonrası Günebakış'ın haberine göre Efecan Karaca, Salih Uçan ve Edin Visca'nın da kadroya katılabileceği düşünülüyor.

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