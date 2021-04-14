En çok ikinci yarılarda yedi

Fırtına, Süper Lig'de ilk yarıya göre ikinci yarılarda kalesinde daha çok gol gördü.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:08Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Fırtına, Süper Lig'de ilk yarıya göre ikinci yarılarda kalesinde daha çok gol gördü. Bordo- mavililer yediği 31 golün 12'sini ilk yarı, 19'u ise ikinci yarılarda geldi. Trabzon, dakika aralıkları bazında 1-15 arası 2, 16-30 arası 4, 31-45 arası 6, 46-60 arası 5, 61-75 arası 6 ve 76-90 arası ise 8 gole engel olamadı.