6 aydır yenilmiyor!

Fırtına deplasmanda tek yenilgisini 25 Ekim 2020’de F.Bahçe’den almıştı. 168 gündür bileğini büken yok.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:11Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Karadeniz temsilcisi bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kaybetti. 25 Ekim 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen bordo-mavililer o tarihten bu yana dış sahada sahayı puansız terk etmedi. Trabzonspor, İstanbul'daki yenilgisinden sonra çıktığı 14 deplasman karşılaşmasından 8 galibiyet çıkardı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu dönemde rakip ağları 15 defa havalandırdı. Kalesinde sadece 6 gol gördü. Karadeniz temsilcisi bu 14 maçın 8'inde gol yemedi. Trabzonspor son dönemde ise deplasmanda gol bulmakta güçlük çekiyor. BB Erzurumspor ve Sivasspor'dan sonra Çaykur Ri- T zespor'a da gol kaydedemediler.