Trabzonspor 39 atıp 30 yedi

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan bordo-mavililer, Galatasaray'ın ardından 30 golle Beşiktaş ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.

EN ÇOK İKİNCİ YARILARDA YEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıya göre ikinci yarılarda kalesinde daha çok gol gördü. Bordo-mavililer yediği 30 golün 11'i ilk yarı, 19'u ise ikinci yarılarda geldi. Bordo-mavili ekip, dakika aralıkları bazında 1-15 arası 1, 16-30 arası 4, 31-45 arası 6, 46-60 arası 5, 61-75 arası 6 ve 76-90 arası ise kalesinde 8 gole engel olamadı.

2. YARI DAHA ÇOK ATTI

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 30 maçta bulduğu 39 golün 18'ni ilk yarıda attı. 21 gol ise ikinci yarılarda geldi. Karadeniz ekibi, 1-15 dakikalar arası 1, 16-30 arası 9, 31-45 arası 8 gol, 46-60 dakikalar arasında 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 gol rakip filelere gönderdi.