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39 atıp 30 yedi

'de bu sezon oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde eden , attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:11 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor 39 atıp 30 yedi

'de bu sezon oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde eden , attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan -mavililer, 'ın ardından 30 golle ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.

EN ÇOK İKİNCİ YARILARDA YEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıya göre ikinci yarılarda kalesinde daha çok gol gördü. Bordo-mavililer yediği 30 golün 11'i ilk yarı, 19'u ise ikinci yarılarda geldi. Bordo-mavili ekip, dakika aralıkları bazında 1-15 arası 1, 16-30 arası 4, 31-45 arası 6, 46-60 arası 5, 61-75 arası 6 ve 76-90 arası ise kalesinde 8 gole engel olamadı.

2. YARI DAHA ÇOK ATTI

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 30 maçta bulduğu 39 golün 18'ni ilk yarıda attı. 21 gol ise ikinci yarılarda geldi. , 1-15 dakikalar arası 1, 16-30 arası 9, 31-45 arası 8 gol, 46-60 dakikalar arasında 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 gol rakip filelere gönderdi.

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