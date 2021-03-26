Trabzonsporlu Flavio: 10 final maçı oynayacağız

Bordo - mavili takımın Brezilyalı orta sahası Flavio, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Sambacı, şampiyonluk yarışından vazgeçmediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın 9 puan gerisindeyiz ve henüz yarışı bırakmadık. Buraya geldiğimde gördüm ki Trabzonspor'da her şeyi kazanma mantalitesi var. Her zaman kupalar, şampiyonluklar için mücadele ediyoruz. 10 maçımız var, yani 10 finalimiz. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanıp, sonrasında ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

AVCI İLE ÇÖZDÜK

Flavio, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını da ifade ederek, "İyi bir takımımız olduğunu biliyorduk. Ancak, lige iyi bir başlangıç yapamadık. Kendimizi geliştirmemizin sırrı, savunmada daha iyi olmamız. Lige başlarken çok gol atıyor ama çok da gol yiyorduk. Abdullah Avcı bunu çözdü ve artık çok daha iyi skorlar elde ediyoruz. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ettik, şu an lider durumdalar. O maçtaki performansımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Daha fazla konsantre ve motive olmalıyız." diye konuştu.

ÖMÜR'DEN İYİ HABER

Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'in düz koşulara başladığı bildirildi. Düzenli olarak takip edilen film sonuçlarının da temiz çıktığı ifade edilen oyuncunun 15-20 Nisan arası dönüşünün ön görüldüğü gelen haberler arasında. Morali iyi olan Ömür'ün çalışmalarını büyük titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.