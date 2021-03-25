Haberler Trabzonspor Fırtına zirvede

zirvede

devi, tecrübeli teknik adamın göreve başladığı 9. haftadan itibaren ’in en az gol yiyen (15) takımı konumunda yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:15 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Fırtına zirvede

'de geride kalan 30 hafta itibariyle ligin en az gol yiyen 4 takımından biri olan , teknik direktör 'nın göreve başladığı 9'uncu haftadan itibaren en az gol yiyen takım konumunda yer aldı. Avcı öncesi ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ligde çıktığı 22 maçta 15 gol yedi. Geride kalan 30 maçlık bölümde ligde 27 gol yiyen , 29 gol yiyen ve 30 gol yiyen ile birlikte ligde kalesinde en az gol gören 4 takımdan biri olan , teknik direktör Avcı sonrası bu alanda zirvede yer aldı.

EN İYİSİ TRABZONSPOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 22 müsabakaya çıkan bordo-mavililer bu periyotta yediği 15 golle en az kalesinde gol gören takım olurken, onu bir maçı eksikle 18 gollü Beşiktaş, 21 gollü Galatasaray ve 23 gol yiyen takip etti. Söz konusu periyotta en çok gol yiyen takım ise bir maçı eksik 42 golle olurken, onu 39'ar golle ile birer maçları eksik ve takımları takip etti.

TAKIMI DEFANS AYAKTA TUTTU

Süper Lig'de 30 maç itibarıyla 55 puan toplayan ve zirvenin 9 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan bordo-mavilileri, savunması ayakta tuttu. Ligde attığı gol bakımından 9'uncu sırada yer alan ligin en az gol yiyen takımı Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonraki 22 maçlık periyotta 29 gol kaydedebildi. 22 maçlık periyotta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 49 puan toplayan ekibi, Avcı yönetimindeki 15 galibiyetin 7'sini 1-0'lık skorlarla kazanırken, puan kaybettiği 7 maçta ise toplamda 8 gol yedi.

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