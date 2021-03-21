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Teknik Direktörü , down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

Teknik Direktörü , dolayısıyla ilçesinde bulunan 'nu ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 10:07
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

Teknik Direktörü , dolayısıyla ilçesinde bulunan 'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.

Down sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.



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