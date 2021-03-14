BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen bordo-mavililer, Erzurum'dan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Kümede kalma savaşı veren Erzurumspor ise güçlü rakibini devirmek istiyor.

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.

DEPLASMANDA AVCI İLE YENİLMEDİ

Trabzonspor, BB Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

AVCI İLK MAÇINA BB ERZURUMSPOR KARŞISINDA ÇIKMIŞTI

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.