Haberler Trabzonspor Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek | Hepimizin davası

'nden 'a destek | Hepimizin davası

, ile kurullarını tarafsız ve bağımsız olmadıkları gerekçesiyle ’ya şikayet etme kararı almış, bunu da ilk olarak ’ne taşımıştı. Kulüpler Birliği şu açıklamayı yaptı: TFF ve kurullarına güven sarsılmıştır. Yaralar açılmıştır. Trabzonspor'un FIFA nezdinde yürüteceği davayı destekliyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 22:15 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek | Hepimizin davası

Büyük gün geldi çattı... Bordo-mavili kulüp, ve ona bağlı kurulların verdiği taraflı kararlara karşı yıllardır verdiği mücadeleyi bir adım ileri taşımıştı. Bugün ve bağlı kurulları, taraflı ve bağımsız olmadıkları için 'ya şikayet edilecek. Türk futbolunda köklü temizlik ve değişim için elini taşın altına sokan bordo-mavililer konuyu ilk olarak 'na taşımıştı. Başkan , artık toplumda 7'den 70'e herkesi rahatsız eden bu yapının değişmesi için diğer kulüp başkalarından da destek istemişti.

KULÜPLER TEK YUMRUK

'un TFF ve ona bağlı kurullara karşı başlattığı bu harekete tam destek geldi. Kurulların istikrarsız kararları, neredeyse her maç sonrası hakemlerden yaka silken kulüpler, çok tartışılan ve atamaları sabırları taşırmıştı. Bordo-mavili kulübün hazırlayıp, FIFA'ya sunacağı dilekçeye tüm kulüplerden destek gelmesi kamuoyunda da çok değerli bulundu. Birçok konuda ayrışan kulüpler şimdi Trabzonspor'un öncülüğünde kenetlendi. Hedef Türk futbolunu bu düzenden arındırmak.

BAŞVURU BUGÜN YAPILACAK

Trabzonspor'un hazırlayıp önce 'ne sunduğu dilekçe bugün FIFA'ya gidiyor. Bordomavililer, TFF ve kurullarının, bağımsız ve tarafsız olmadığı yönündeki dilekçelerini bugün resmen FIFA'ya sunacaklar. Dilekçeye Kulüpler Birliği Vakfı'nın da süreçten duyduğu rahatsızlık dosyaya eklenecek. Vakfın, TFF'ye gönderdiği metin de dosyada yer alacak.

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