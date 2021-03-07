Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaparak kampa girdi.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerde birçok isim için girişimler başladı.
UMUT MERAŞ İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Trabzonspor'da gündeme gelen ilk isim Umut Meraş...
Fransa 2. Ligi takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu ile görüşme sağlandı.
25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
CİMBOM'A VISCA ÇALIMI
Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri de Edin Visca...
Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Boşnak futbolcu için Abdullah Avcı devreye girdi.
Başakşehir'den sezon sonu ayrılması beklenen yıldız futbolcunun eski hocası ile çalışmak istemesi Fırtına'nın elini kuvvetlendiriyor.
Trabzonspor daha önce de Visca için devreye girmiş fakat transferi sonlandırmamıştı.