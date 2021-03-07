Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Son dakika spor haberi: istedi transfer ediyor!

Son dakika haberi: 'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör , 'in de listesinde olan yıldız futbolcuyu 'ya kazandırmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 19:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaparak kampa girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

, Aytemiz ile Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Bordo-mavililer zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerde birçok isim için girişimler başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

UMUT MERAŞ İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan 'da gündeme gelen ilk isim Umut Meraş...

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Fransa 2. Ligi takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu ile görüşme sağlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

25 yaşındaki futbolcunun forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

CİMBOM'A VISCA ÇALIMI

'da gündeme gelen isimlerden biri de Edin Visca...

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

'ın da transfer listesinde olan Boşnak futbolcu için devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

Başakşehir'den sezon sonu ayrılması beklenen yıldız futbolcunun eski hocası ile çalışmak istemesi 'nın elini kuvvetlendiriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Trabzonspor transfer ediyor!

daha önce de Visca için devreye girmiş fakat transferi sonlandırmamıştı.

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