Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 pozisyonda penaltı beklendi!

Son dakika spor haberleri: maçında 2 pozisyonda penaltı beklendi!

Son dakika spor haberleri: ile 'nin karşı karşıya geldiği derbinin 58 ve 90. dakikalarında bordo-mavili takım penaltı bekledi. İşte itirazlara neden olan o pozisyonlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 20:51 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:12
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 pozisyonda penaltı beklendi!

'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşandı. ile , 'nda kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelenin 58. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi. 'a doğru gelen topa müdahale etti ve Ganalı yıldız yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Trabzonspor'da gözler maçın hakemi Yaşar Kemal 'ya çevrildi. Uğurlu, Ekuban'ın topa elle temas ettiğini belirtti ve Fenerbahçe kendi ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kullandı.

90'DA BAKASETAS YERDE KALDI!
Öte yandan zorlu mücadelenin 90. dakikasında Bakasetas yerde kaldı ve hakem , VAR'ı dinleyip devam kararı verdi.

İşte o pozisyonlar...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

SON DAKİKA