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Özel prim teklifi

Bazı Trabzonsporlu iş adamları takımın öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Özel prim teklifi
Bazı Trabzonsporlu iş adamları takımın öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları, ödemeyi de yapmak istiyor. yönetiminin bugün bu talebi masaya yatıracağı ifade edildi. Bu arada yönetim derbi sonrası oyunculara şubat ayına ait tüm ödemeleri yapacak.
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