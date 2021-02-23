Özel prim teklifi

Bazı Trabzonsporlu iş adamları takımın Fenerbahçe derbisi öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:00Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Bazı Trabzonsporlu iş adamları takımın Fenerbahçe derbisi öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları, ödemeyi de yapmak istiyor. Trabzonspor yönetiminin bugün bu talebi masaya yatıracağı ifade edildi. Bu arada yönetim derbi sonrası oyunculara şubat ayına ait tüm ödemeleri yapacak.