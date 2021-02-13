Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hedef 6'da 6! İşte muhtemel 11

Trabzonspor'da hedef 6'da 6! İşte muhtemel 11

Süper Lig’de 5’te 5 yaparak rakiplerine korku salan Trabzonspor, bugün de ’yı mağlup ederek zirve koşusuna tam gaz devam etmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:55 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da hedef 6'da 6! İşte muhtemel 11

Teknık direktör 'nın gelmesi ile şahlanan ve ligde 5'te 5 yaparak füze gibi yükselen Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında bugün 'yı konuk edecek. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle, ise hasta olduğu için forma giyemeyecek. Son haftalarda kazanan kadroyu çok bozmayan Abdullah Avcı'nın karşılaşmasını kazanan kadroyu da koruma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

FIRTINA'DA UĞURCAN MÜJDESİ

Başarılı file bekçisi Gaziantep maçı öncesi yapılan son idmanda takımla çalıştı. Kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle iki gündür antrenmanlara katılmayan Uğurcan'ın kendisini iyi hissettiği ve oynayabilecek durumda olduğu ifade edildi. Öte yandan bordo-mavili ekibin İngiliz oyuncusu 'ın da kas ağrılarının olduğu ancak çok ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi. Ağrıları sürürse yerine görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, , , , , Berat, Baker (Flavio), , Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Muhammet, Kenan.

SON DAKİKA