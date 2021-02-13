Trabzonspor'da hedef 6'da 6! İşte muhtemel 11

Teknık direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi ile şahlanan ve ligde 5'te 5 yaparak füze gibi yükselen Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Trondsen sakatlıkları nedeniyle, Serkan Asan ise hasta olduğu için forma giyemeyecek. Son haftalarda kazanan kadroyu çok bozmayan Abdullah Avcı'nın Malatyaspor karşılaşmasını kazanan kadroyu da koruma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

FIRTINA'DA UĞURCAN MÜJDESİ



Başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Gaziantep maçı öncesi yapılan son idmanda takımla çalıştı. Kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle iki gündür antrenmanlara katılmayan Uğurcan'ın kendisini iyi hissettiği ve oynayabilecek durumda olduğu ifade edildi. Öte yandan bordo-mavili ekibin İngiliz oyuncusu Lewis Baker'ın da kas ağrılarının olduğu ancak çok ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi. Ağrıları sürürse yerine Flavio görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker (Flavio), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Muhammet, Kenan.