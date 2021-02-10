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Süper güç Bakasetas

9 günde 3 maça çıkıp 2 gol kaydeden 27 yaşındaki 10 numara zirve yarışında ’a çok önemli katkılar yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Süper güç Bakasetas
Ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı 'a getirilen Bakasetas, ilk maçına 31 Ocak Pazar günü 'da karşısında çıktı. Oyuna maçın ikinci yarısında giren Yunan oyuncu 29 dakika sahada kaldı. 4 Şubat Perşembe günü ise sınavında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki 10 numara takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. 8 Şubat Pazartesi günü maçında da sahneye çıkan 1.81 boyundaki maestro, 198 dakikaya 2 gol sığdırdı. 9 günde 3 maça çıkıp 2 gol atan Bakasetas son iki haftada elde edilen 6 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında 'a önemli bir güç sağladı.
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