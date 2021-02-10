Süper güç Bakasetas

9 günde 3 maça çıkıp 2 gol kaydeden 27 yaşındaki 10 numara zirve yarışında Trabzonspor’a çok önemli katkılar yaptı
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:11Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı Trabzon'a getirilen Bakasetas, ilk maçına 31 Ocak Pazar günü İstanbul'da Beşiktaş karşısında çıktı. Oyuna maçın ikinci yarısında giren Yunan oyuncu 29 dakika sahada kaldı. 4 Şubat Perşembe günü ise Denizlispor sınavında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki 10 numara takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. 8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatyaspor maçında da sahneye çıkan 1.81 boyundaki maestro, 198 dakikaya 2 gol sığdırdı. 9 günde 3 maça çıkıp 2 gol atan Bakasetas son iki haftada elde edilen 6 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında Trabzonspor'a önemli bir güç sağladı.