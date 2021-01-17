Trabzon'a teselli

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki haftalık galibiyet serisi son bulan bordo-mavililer puanını 27'ye yükseltirken 8. sırada kaldı. Rakibi karşısında baştan sona baskılı oynayan ve topa sahip olan Fırtına, 11'de Ersan Gülüm'ün ceza sahası içinde eline çarpan topla penaltı kazandı. Atışı kullanan Ekuban'ın vuruşunda kaleci Boffin topu çelmeyi başardı. On bir kişi sahasına kapanan Antalyaspor 2. atağında Amilton'un kafası ile golü bulup öne geçti: 1-0.



ERSAN KIZARDI

Sonrasında Ersan Gülüm atılınca Antalyaspor on kişi kaldı. Beraberlik için yüklenen ve Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Marlon ile önemli fırsatları harcayan Trabzonspor golü ancak uzatmalarda bulabildi. 90+6'da Afobe kafa ile fileleri sarsınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Trabzonspor ligde salı günü Konyaspor'u konuk edecek. Fraport TAV Antalyaspor ise 20. haftayı bay olarak geçecek.



AVCI İLE LİGDE 3. BERABERLİK

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 3. kez berabere kaldı. Bordo-mavililer, 9. haftada göreve başlayan tecrübeli hoca yönetiminde ligde oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken tek yenilgisini evinde Galatasaray (0-2) önünde yaşadı.



SEVİNSEK Mİ ÜZÜLSEK Mİ!

Marlon, "Bu 1 puanın değerini bilmemiz gerekiyor ama kaybedilen 2 puana üzülüyoruz. Son saniyeye kadar golü kovaladık. Bazen ne kadar oynarsanız oynayın rakibiniz olmayan bir pozisyondan gol atabiliyor" dedi.



İLK 11 DEĞİŞMEDİ

Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu. Bordomavililer sahaya; Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny 11'i ile çıktı.