Trabzonspor 1926'da mı kuruldu?

Herkes İstanbul hükümdarlığına son veren Karadeniz Fırtınası'nın 2 Ağustos 1967'de kurulduğunu biliyor ancak 1934'te yayın yapan Yeni Yol Gazetesi'ndeki kupürler kafa karıştırdı. Yeni Yol'un 27 Eylül 1934'teki tarihli haberinde bordo-mavililerin 8 yıl önce yani 1926 yılında kurulduğu ifade ediliyor. Haberde Karadeniz kulübünün o dönem 200'e yakın sporcusunun bulunduğu yazılıyor. Güreş, atletizm, avcılık, saz ekibi, futbol ve voleybol takımlarına sahip olduğu vurgulanıyor. Trabzonspor'un ilk olarak 1926'da kurulduğu ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle sadece 10 yıl faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Trabzon'da tarihçiler gerçekleri ortaya çıkarmak için kulüple birlikte hareket ediyor. Amaç 1967 kuruluş yılını yok saymadan kulübün gerçek meydana geldiği tarihi bulmak.

ALGAN: ARŞİVLER ISINMAK İÇİN YAKILDI

Kulübün kurucu üyelerinden Divan eski başkanı Nizamettin Algan o döneme dair şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'un 1926 yılında kurulduğu doğru ancak ne kadar süre faaliyet gösterdiği belli değil. Çünkü en büyük eksiğimiz arşivcilik. Biz görevdeyken kulüp kütüphanesinde İdmanocağı'nın İdmangücü'nün evrakları, karar, üye defterleri vardı. Bizden sonra işgüzar bir yönetici ısınmak için bunları kalorifer kazanına atmış"

4 KULÜP BİRLEŞTİ

Trabzonspor'un bilinen kuruluş hikayesi şöyle: "20 Temmuz 1966'da kırmızı-beyaz renklerle kuruldu. Çıkan tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü takımlarının birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde ortaya Trabzonspor çıktı.

Yunus Emre SEL