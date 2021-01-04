Trabzonspor Karagümrük’ü deplasmanda yıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Geçen hafta sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini alan bordo-mavili ekip bu kez hata yapmadı ve deplasmanda 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Fırtına, 46'da Anthony Nwakaeme ile öne geçti.

HOŞ GELDİN 2021

Karagümrük 70'te Bakovec ile eşitliği yakaladı. 81'de sahneye çıkan Ekuban skoru belirledi. Böylece Fırtına, 2021'de oynadığı ilk maçı galip tamamladı. Bu sezon 6. galibiyetini alan Trabzon puanını 23'e yükseltti. Dördüncü yenilgisini alan Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

SERİYE FIRTINA NOKTA KOYDU

Trabzonspor, rakibinin ev sahibi olarak oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisine de son verdi. Fatih Karagümrük, 2020 yılında TFF 1. Lig ve Süper Lig'de ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak geçtiğimiz yılı yenilgisiz tamamlamıştı. Trabzonspor, bu galibiyetle rakibinin 17 maçlık serisine de son verdi.

ARKADAŞLARIM İÇİN

Galibiyet golünü atan Ekuban, mutlu olduğunu söyledi. Ganalı şunları söyledi: "İlk golüm iptal olmasına rağmen galibiyet golünü attığım için mutluyum. Gol sevinci aslında sadece takım arkadaşlarımı eğlendirmek için yaptığım hareket. Enerjinin kayağı takım arkadaşlarım. Ben topu kaybettiğimde arkadaşlarımın benim için koştuğunu gördüğümde, onlar için mücadele etmeye çalışıyorum."

61'DE YAZDI

Karadeniz devinde Caleb Ekuban ve Majid Hosseini dün bordomavili formayla Süper Lig'de 61. maçlarına çıktılar. Trabzonspor sosyal medya hesabı karşılaşma öncesi yaptığı paylaşımlarla iki oyuncuyu tebrik etti. 26 yaşındaki Ganalı hücumcu, harika bir golle galibiyeti getiren isim oldu. 1.82 boyundaki futbolcu, 81. dakikada Nwakaeme'nin başlattığı atakta topu orta sahadan aldı, uzun süre sürdü ve kaleci ve ile savunma oyuncusuna rağmen muhteşem bir vuruşla ağları sarsarak galibiyetin mimarı oldu. Ekuban bu golle Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu sezon 4. kez fileleri sarsan Ganalı oyuncu, deplasmanda ilk golünü kaydetmiş oldu.