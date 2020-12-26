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Teknik Direktörü maçı öncesi konuştu

15. hafta mücadelesinde sahasında 'ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Herkesi ayakta tutmaya çalışan bu oyunda kavga etmeyelim. Sonuçlar ne olursa olsun hayat devam ediyor. İnsanlar bu durumda evlerinde otururken onlara güzel mesajlar verelim." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Galatasaray maçı öncesi konuştu

'da teknik direktör , maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

14 günde 4. maç... Yukarı tırmanıyoruz. Sonuçlar anlamında iyiyiz. Son 3 günde de mental ve fiziksel açıdan dinlendik. Sadece biz değil, tüm dünya böyle... Farkındalığımızı lütfen bırakmayalım. Herkesi oyunda tutmaya çalışalım ve kavga etmeyelim. İnsanlara bu durumda, evde otururken güzel mesajlar veririz. Umarım çıkışımızı devam ettiririz. Ekuban bizim için çok önemli bir oyuncu. Yusuf artık sakatlıktan çıktı. Oyun planımızda bir değişiklik yok. Beraber oynamaya alışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Zaman alacak. Bugün kazanırsak önemli bir eşik atlamış olacağız.

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