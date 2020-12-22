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Türk futbolu ve 'un efsane ismi uğurlandı

'un efsane ismi , uğurlandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilen Sümer'in cenaze törenine ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun yanı sıra bordo-mavili camiadan birçok isim katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 14:51 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 14:54
Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden 'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından , uğurlandı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra , Büyükşehir Belediye Başkanı , Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü , Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

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