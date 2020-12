Vitor Hugo Trabzonspor'u tepeye taşıyacaklarını söyledi: Hedefimiz zirve

Geldiği günden bu yana Trabzonspor taraftarının sevgilisi olan Vitor Hugo dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla bir kez daha gönülleri feth etti. Tecrübeli savunma oyuncusu, "Trabzonspor'un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan kurtulup bir an önce yukarıdaki takımlarla makası daraltmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vitor Hugo önceden de Türkiye'den tekliler aldığını ancak o dönemde Fiorentina'yı tercih ettiğini söyledi. 29 yaşındaki stoper "İtalya'da oynayarak önemli tecrübeler kazandım. İyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi birçok kulüpten teklif aldığım için Türkiye hakkında analizlerim ve araştırmalarım vardı. Nelerle karşılaşacağımı, gelmeden önce biliyordum. Trabzonspor hakkında da bilgiye sahiptim. Burada daha fazlasını gördüm" diye konuştu.

ERZURUMLU GOMES ÇOK GÜÇLÜ FORVET

"Burada Erzurumspor ile bir hazırlık maçı oynadık. Forvetleri Ricardo Gomes çok iyi bir oyuncu. Sadece o değil, rakiplerimizde çok yetenekli golcüler var. Bizim amacımız onları durdurmak."

BİZ KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ

"İLK hedefimiz kazanmaya devam etmek. Buna odaklandık. Ligin henüz başındayız. Alınabilecek her galibiyet sizi çok fazla yukarı çekiyor. Aynı şekilde kaybedince de geri düşebiliyorsunuz. Şu an Alanyaspor maç eksiğiyle lider. Onlar kaybeder biz de sürekli kazanırsak Alanyaspor'a yaklaşabiliriz."

EDGAR HARİKA BİRİ

"Partnerim Edgar harika bir oyuncu. Onunla beraber oynamak büyük bir şans. Birbirimize yardım ediyoruz. Bizim için en büyük yardım savunmada şu an oynayan 4 arkadaşımızın aynı dili konuşabilmesi. Ben bunun saha içinde avantaj getirdiğini düşünüyorum. Takımın savunmadaki başarısının sadece savunma oyuncularının başarısı olduğunu düşünmüyorum. Nwakaeme ve Ekuban'ın hocamızın istediği gibi birçok pozisyonda savunmaya yardım ederek yiyeceğimiz potansiyel golü engellediklerini görüyorum."

İYİ KAPANIYORUZ

"İlk maçlar istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle son 3 maçtır iyi kapanmaya, iyi savunma yapmaya başladık. Herkes daha fazla sorumluluk alıyor ve kompakt şekilde oynuyoruz. Savunma üzerine yaptığımız çalışmalar sonuç veriyor. Üst üste galibiyetlere ihtiyacımız vardı. Galibiyet serimizin sürmesini istiyorum"

SAVUNMANIN DÜZELMESİNDE FAYDASI OLDU

"İtalyan futbolunda savunma oyuncularından takımdan olabildiğince geri gitmeme ve önde kalmasına yönelik beklenti vardır. Adamdan daha çok alanların doğru paylaşımı önemlidir. Türk futbolunda da bunu görüyoruz. Şanslıyız ki hocamız da bunun nasıl yapılacağının farkında. Geldiği andan itibaren topun önünde baskı yoksa geri kaçmamız gerektiğini, alanları nasıl doldurabileceğimizi, kimlerin hangi pozisyona gelmesi gerektiğini detaylı ve net şekilde bizlere ifade ediyor. Takım savunmasının düzelmesinde hocamızın çok büyük faydası oldu."

BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM



"Bu takım geçen sezon ligi 2. sırada bitirdi, kupayı kazandı. Hala Süper Kupa'yı kazanma şansımız devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük bir takıma geldiğimi, benden beklentilerin ne olduğunun farkındayım. Kulüp beni buraya getirirken büyük fedakarlıklar yaptı. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum. Taraftar maça gelemiyor ama sosyal medyadan güzel bir birlikteliğimiz var. Desteği hissediyorsunuz. Bu da başarıyı getirecek."

HOCAMIZ ANLATIYOR BİZ DE YAPIYORUZ

"Yeni teknik direktörümüz gelir gelmez savunma üzerine çalıştık. Sonrasında da bu takımın öne gitmesi gerekiyor. Nasıl öne gideceğimiz, nasıl hücum yapmamız gerektiğini hocamız bize anlatıyor. Biz de yavaş yavaş bunları hatasız şekilde yapmaya çalışıyoruz."

HER MAÇ DAHA İYİ

"Geldiğim ilk günden bu beri yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Alışmak için zamanı iyi kulladığımı düşünüyorum. Kendimi buraya ait hissediyorum ve çok mutluyum. Her maç daha iyi hissediyorum. Öz güven kazanarak yolumuza devam ediyoruz."