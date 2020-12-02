Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve son 2 maçını kazanan Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı, ocak ayındaki transfer planını masaya yatırdı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı'nın, şampiyonluk yarışı için takıma en az 4 transfer yapılmasını istediği vurgulanırken, 8 kişilik bir listeyi Ağaoğlu'na ilettiği belirtildi.

İLK HEDEF ZINCKERNAGEL

Abdullah Avcı'nın en çok istediği oyuncunun, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Phillip Zinckernagel olduğu belirtildi. Ocak ayında sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz sezon 24 maçta 16 gol, 22 asistlik bir performans sergiledi.

SOL BEKE CLICHY

Marlon'un performansından memnun olmayan Avcı'nın sol beke de bir takviye istediği ve ilk hedef olarak eski öğrencisi Gael Clichy'yi belirlediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in şampiyonluğa ulaşmasına büyük payı olan 35 yaşındaki Fransız oyuncu Avcı'nın ilk tercihi.

Alternatif olarak Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş düşünülüyor. Clichy'den sonuç alınamazsa Umut Meraş'a teklif götürülecek.

ORTA SAHAYA HOLLANDALI DİNAMO: LEROY FER

Orta sahada oyunun her iki yönünü oynayabilecek bir futbolcu isteyen Avcı, bu doğrultuda Feyenoord forması giyen Leroy Fer ismini yönetime iletti. Ancak sürekli sakatlanan Hollandalı oyuncudan ayrıntılı bir rapor istenecek.