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'dan dev harekatı! İşte 'nın 8 kişilik listesi

'da Eddie Newton'ın yerine göreve getirilen teknik direktör , bordo-mavili takımla çıktığı ilk 2 maçından galibiyetle ayrılırken, devre arası dönemi için de çalışmalara başladı. Deneyimli teknik adamın 8 kişilik transfer listesini yönetime ilettiği ve bu isimlerden en az 4'ünün kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi. İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki futbolcular...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:18 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:25
Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

'de 'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve son 2 maçını kazanan 'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu ile , ocak ayındaki planını masaya yatırdı.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı'nın, şampiyonluk yarışı için takıma en az 4 yapılmasını istediği vurgulanırken, 8 kişilik bir listeyi Ağaoğlu'na ilettiği belirtildi.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

İLK HEDEF ZINCKERNAGEL
'nın en çok istediği oyuncunun, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Phillip Zinckernagel olduğu belirtildi. Ocak ayında sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz sezon 24 maçta 16 gol, 22 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

SOL BEKE CLICHY
Marlon'un performansından memnun olmayan Avcı'nın sol beke de bir takviye istediği ve ilk hedef olarak eski öğrencisi Gael Clichy'yi belirlediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 'in şampiyonluğa ulaşmasına büyük payı olan 35 yaşındaki Fransız oyuncu Avcı'nın ilk tercihi.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

Alternatif olarak Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş düşünülüyor. Clichy'den sonuç alınamazsa Umut Meraş'a teklif götürülecek.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

ORTA SAHAYA HOLLANDALI DİNAMO: LEROY FER
Orta sahada oyunun her iki yönünü oynayabilecek bir futbolcu isteyen Avcı, bu doğrultuda Feyenoord forması giyen ismini yönetime iletti. Ancak sürekli sakatlanan Hollandalı oyuncudan ayrıntılı bir rapor istenecek.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Abdullah Avcı'dan 8 kişilik liste

FORVETTE 4 ADAY BİRDEN
Ağaoğlu ile Avcı arasında yapılan toplantıda forvet adayları olarak ise Wolfsburg forması giyen , AEK'den Marco Livaja ve Nelson Oliveira ile Darmstadt 98'de attığı gollerle dikkat çeken gurbetçi golcü Serdar Dursun da konuşuldu.

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