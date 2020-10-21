Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor damgası!

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Başakşehir gruptaki ilk maçında Alman ekibi Liepzig ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz deplasmanda oynadığı zorlu mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN BAŞKASI YAPAMADI

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi bu zamana kadar 6 farklı takım temsil etti.

Bu takımlar arasında Devler Ligi'nde çıktığı ilk maçı kazanan tek takım ise Trabzonspor...

Bordo-mavililer 2011-2012 yılında oynadığı ilk maçta deplasmanda İtalya Serie A ekiplerinden Inter'i 1-0'lık skorla yenmişti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü ise şuan Sparta Prag'da forma giyen Celustka kaydetmişti.