Haberler Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor damgası!

'ne damgası!

Ülkemizi 2011-2012 sezonunda 'nde temsil eden , çıktığı ilk maçta A ekiplerinden Inter'i deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmişti. 'nde mücadele eden toplam 6 temsilcimiz arasında Fırtına, çıktığı ilk maçı kazanan tek takım oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:29
Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor damgası!

'nde dün akşam gruptaki ilk maçında Alman ekibi Liepzig ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz deplasmanda oynadığı zorlu mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN BAŞKASI YAPAMADI

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi bu zamana kadar 6 farklı takım temsil etti.

Bu takımlar arasında 'nde çıktığı ilk maçı kazanan tek takım ise ...

Bordo-mavililer 2011-2012 yılında oynadığı ilk maçta deplasmanda A ekiplerinden Inter'i 1-0'lık skorla yenmişti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü ise şuan 'da forma giyen Celustka kaydetmişti.

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