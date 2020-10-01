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'e gitti

, 'in 4’üncü haftasında oynayacağı FK maçı için Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:34
Trabzonspor Gaziantep'e gitti

, 'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı FK karşılaşması için Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavililer, Cuma günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşma için 'ndan saat 18:00'de 'nin özel uçağı ile Gaziantep'e gitti. Kafilede teknik kadro ve futbolcuların yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı. Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi.

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