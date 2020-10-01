Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Guilherme ile yollarını ayırdı

Son dakika: Guilherme ile yollarını ayırdı

Kulübü, geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha Guilherme'nin sözleşmesini feshetti. | Son dakika haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 15:43 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:17
Son dakika: Trabzonspor Guilherme ile yollarını ayırdı

Kulübü, Brezilyalı oyuncu Guilherme Costa Marques'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan anlaşmasına göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin avro ödeneceği belirtildi.

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