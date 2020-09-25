Vitor Hugo'da menajer krizi! Fırtına'yı kızdıran talep

Palmeiras'tan stoper Vitor Hugo'nun da bugün imzaya gelmesi bekleniyordu. Ancak görüşmelerde sorun çıktı. Oyuncunun menajeri ve avukatının sözleşmeye, "Ödemeler bir gün dahi gecikirse anapara üzerinden yüzde 20 faiz uygulanır" maddesi ekletmek istemesi üzerine yönetim çileden çıktı. Hugo'ya, "Bu şartlarda seni transfer etmeyiz, gerekeni yapın yoksa vazgeçeriz" restini çeken yönetim, "Yaptığımız teklifin üzerine çıkmayacağız" mesajını verdi. Hugo'ya yıllık 1.3 milyon euro önerilmişti.

GLOBO: ANLAŞMA TAMAM!

Brezilya'nın ünlü haber portalı Globo Esporte ise Vitor Hugo'nun Trabzonspor'a transferinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Palmeiras'ın 4 milyon euro bonservis bedeli kazanacağı belirtilirken, sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı iddia edildi.