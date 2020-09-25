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'da menajer krizi! Fırtına'yı kızdıran talep

'un bitirmeye çok yaklaştığı transferinde pürüz çıktı. Brezilyalı stoperin menajerinin, ödemelerin gecikmesi halinde yüzde 20 uygulatmak istemesi bordo-mavili yönetimi kızdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Vitor Hugo'da menajer krizi! Fırtına'yı kızdıran talep

Palmeiras'tan stoper 'nun da bugün imzaya gelmesi bekleniyordu. Ancak görüşmelerde sorun çıktı. Oyuncunun menajeri ve avukatının sözleşmeye, "Ödemeler bir gün dahi gecikirse anapara üzerinden yüzde 20 uygulanır" maddesi ekletmek istemesi üzerine yönetim çileden çıktı. Hugo'ya, "Bu şartlarda seni etmeyiz, gerekeni yapın yoksa vazgeçeriz" restini çeken yönetim, "Yaptığımız teklifin üzerine çıkmayacağız" mesajını verdi. Hugo'ya yıllık 1.3 milyon euro önerilmişti.

GLOBO: ANLAŞMA TAMAM!
'nın ünlü haber portalı Globo Esporte ise Vitor Hugo'nun 'a transferinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Palmeiras'ın 4 milyon euro bonservis bedeli kazanacağı belirtilirken, sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı iddia edildi.

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