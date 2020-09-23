Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Son dakika haberi: 'yi kadrosuna kattı

'in ilk 2 haftasında 1 puan toplayan çalışmasına hız vermişti. Bordo-mavililer bir dönem 'da da forma giyen 'nin yıldız futbolcusu 'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:58
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Yeni sezonda da şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen bordo-mavililer, Sörloth'un satışının ardından çalışmalarına hız verdi.

Stoper transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcayan Fırtına, sürpriz bir transferde sona geldi.

DIABATE'DE İŞLEM TAMAM

, ekibi 'den 'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

temsilcisi bir dönem 'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

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