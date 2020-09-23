Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Yeni sezonda da şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen bordo-mavililer, Sörloth'un satışının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Stoper transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcayan Fırtına, sürpriz bir transferde sona geldi.

DIABATE'DE İŞLEM TAMAM

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.