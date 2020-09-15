Son dakika: Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Benik Afobe ile anlaşma sağlandı | Benik Afobe kimdir?

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a sahasında mağlup olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı göze çarpmıştı. Transferde gaza basan ve Alexander Sörloth ile yollarını ayrımaya hazırlanan bordo-mavililerde sürpriz bir transfer girişimi yaşandı.

Fırtına, İngiliz ekibi Stoke City'nin forveti Benik Afobe için harekete geçti. A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini sundu ve prensip anlaşması sağlandı.

Stoke City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Sezon sonunda bonservisi de alınacak Afobe için İngiliz kulübüne bir miktar para ödenecek.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.