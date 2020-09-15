Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Benik Afobe ile anlaşma sağlandı | Benik Afobe kimdir?

Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi kiralamak için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Transfer çalışmaları son sürat sürdüren Trabzonspor, Benik Afobe'yi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre; Yıldız oyuncu için kulübü Stoke City'ye teklif yapıldı.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek..