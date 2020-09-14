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Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

'a sahasında 3-1 kaybeden , 'in 2. haftasında 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:59
Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında dün 'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde antrenman yaptı.

İki grup halinde çalışan Trabzonspor'da, ilk gruptaki oyuncular yenilenme, diğerleri ise telafi idmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapılacak antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.