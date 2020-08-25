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25 Ağustos 2020, Salı
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Berkay ayrıldı

Berkay ayrıldı

Altyapıda gösterdiği performansla A Takıma kadar yükselen , 'dan ayrıldı.

Altyapıda gösterdiği performansla A Takıma kadar yükselen , 'dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu Hekimoğlu FK ile anlaşmaya vardı. Berkay, bordo-mavili camiaya teşekkür etti.

  1. 25.8.2020
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