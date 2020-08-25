Berkay ayrıldı

Altyapıda gösterdiği performansla A Takıma kadar yükselen Berkay Sefa Kara, Trabzonspor'dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Kastamonu'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu Hekimoğlu FK ile anlaşmaya vardı. Berkay, bordo-mavili camiaya teşekkür etti.