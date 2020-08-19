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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Flavio Trabzon'a geliyor

Flavio Trabzon'a geliyor

Brezilyalı ön libero 3 yıllık öneriyi kabul etti. Bordo-mavili yönetim, kulübü ’ya 1.2 milyon euro’luk teklif sundu. Bugün ya da yarın resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

'da hareketliliği devam ediyor. , Marlon Xavier ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan devi, bir takviyede daha mutlu sona yakın. Orta sahadan 'nın sözleşmesi sona erdi, Badou Ndiaye'nin kiralık kontratı bitti, sezon devam ederken ayrıldı. Bordo-mavililer bunlara karşılık daha önce Rosenborg'dan Anders Trondsen'i renklerine bağlayarak bu bölgeye ilk transferini gerçekleştirmişti. Trabzonspor şimdi de 'nın orta saha oyuncusu Flavio ile el sıkıştı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılırken, kulübü Bahia ise teklif edilen 1 milyon 200 bin Euro'luk bonservis bedeline geri dönüş yapacak.

SON KARŞILAŞMAYA ÇIKMADI
Oyuncunun da gelmek istemesi nedeniyle kulübünün Trabzonspor'un gönderdiği resmi evrakları imzalayarak bu transfere onay vermesi bekleniyor. Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, sert oyun anlayışı, hırslı yapısı ve asla pes etmeyen mücadelesi ile dikkat çekiyor. Bordo-mavili yönetimin, bu transferi de bugün ya da yarın tamamlayıp tamamlayıp, Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan oyuncuyu Trabzon'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

HIRSI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Flavio, 2018 senesinde Bahia'ya kadro derinliği oluşturmak için transfer edildi. Ancak hırsıyla kendine ilk 11'de yer edindi. İlk dönemde gerçek mevkisi olmamasına karşın sağ bek olarak forma giydi. Bu pozisyonda zaman zaman iyi, zaman zaman ise vasat altında performanslar sergiledi. Ancak geçtiğimiz yıl gerçek mevkisi olan 6-8 pozisyonunda oynamaya başladı. Top ayağındayken çok dengeli. Muhteşem paslarının yanı sıra hücuma da olumlu katkı veriyor. Savunmaya yardım etmeyi seven Flavio, top çalmada oldukça başarılı.

  1. 19.8.2020
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