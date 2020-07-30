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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Yer bordo gök mavi!

Yer bordo gök mavi!

'un zaferiyle sona eren final maçının ardından şehirde büyük coşku vardı. Bordo-mavili taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın etti.

'un zaferiyle sona eren final maçının ardından şehirde büyük coşku vardı. Bordo-mavili taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın etti. Binlerce taraftar, Trabzon'da yaktıkları meşalelerle görsel şova imza atarken, "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarıyla da şehri inletti. Saatlerce süren kutlamalar, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
  1. 30.7.2020
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