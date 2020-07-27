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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ndiaye'de karar yeni hocanın

Ndiaye'de karar yeni hocanın

Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime ’da kalmak istediğini bildirdi. temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca “Kalsın” derse Trabzonspor yönetimi ile masaya oturacak.

Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime 'da kalmak istediğini bildirdi. temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca "Kalsın" derse Trabzonspor yönetimi ile masaya oturacak.

  1. 27.7.2020
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