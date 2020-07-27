Ndiaye'de karar yeni hocanın
Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime Trabzonspor’da kalmak istediğini bildirdi. Karadeniz temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca “Kalsın” derse Trabzonspor yönetimi Stoke City ile masaya oturacak.
Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime Trabzonspor'da kalmak istediğini bildirdi. Karadeniz temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca "Kalsın" derse Trabzonspor yönetimi Stoke City ile masaya oturacak.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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