Ndiaye'de karar yeni hocanın

Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime Trabzonspor'da kalmak istediğini bildirdi. Karadeniz temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca "Kalsın" derse Trabzonspor yönetimi Stoke City ile masaya oturacak.