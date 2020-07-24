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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Serdar Dursun: Hayalim bordo-mavi

: Hayalim bordo-mavi

Serdar Dursun: Hayalim bordo-mavi

Geçtiğimiz günlerde 'a gelen ve adı birçok takımla anılan gurbetçi oyuncu , 'da oynamak istediğini söyledi.

Bundesliga 2 takımı Darmstadt formayı giyen ve bu sezon 36 maçta 19 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 28 yaşındaki forvet, 'den teklifler aldığını doğrulayarak, " büyük bir camia. Çok iyi oyuncuları var. Her forvetin oynamak isteyeceği bir takım" dedi.

  1. 24.7.2020
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