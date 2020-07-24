Serdar Dursun: Hayalim bordo-mavi

Bundesliga 2 takımı Darmstadt formayı giyen ve bu sezon 36 maçta 19 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 28 yaşındaki forvet, Türkiye'den teklifler aldığını doğrulayarak, "Trabzonspor büyük bir camia. Çok iyi oyuncuları var. Her forvetin oynamak isteyeceği bir takım" dedi.