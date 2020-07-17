Evinde yıkıldı

Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası oynadığı 6 maçta 9 puan kaybederek şampiyonluk şansını zora sokan Trabzonspor, bu sezon en büyük darbeyi sahasında aldığı sonuçlarla yaşadı. Bordo- mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda şu ana kadar 16 lig maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 32 puan topladı. Alınan 5 beraberliğin 3'ü son 3 karşılaşmada geldi. Salgın öncesi evinde en son Başakşehir'i konuk eden Fırtına, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı

2'SİNİ KAZANSA ŞİMDİ LİDERDİ

Karadeniz ekibi, liglere verilen aranın ardından evinde oynadığı Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını da kazanamadı. Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak üç maçta 6 puan kaybetti. Fırtına bu 2 maçı kazansa şu an averajla lider olacaktı. Pazar günü evinde Konyaspor ile kritik bir sınava daha çıkacak olan bordomavili takım, sahasında bu kez kazanarak hem kötü gidişata son vermek hem de Başakşehir'in olası puan kaybında şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.