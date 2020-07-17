Evinde yıkıldı
Şenol Güneş Stadı’nda üst üste 3 beraberlikle 6 puan kaybedip yarışta geriye düşen Fırtına, Konyaspor karşısında şanssızlığını kırmak istiyor.
Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası oynadığı 6 maçta 9 puan kaybederek şampiyonluk şansını zora sokan Trabzonspor, bu sezon en büyük darbeyi sahasında aldığı sonuçlarla yaşadı. Bordo- mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda şu ana kadar 16 lig maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 32 puan topladı. Alınan 5 beraberliğin 3'ü son 3 karşılaşmada geldi. Salgın öncesi evinde en son Başakşehir'i konuk eden Fırtına, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı
2'SİNİ KAZANSA ŞİMDİ LİDERDİ
Karadeniz ekibi, liglere verilen aranın ardından evinde oynadığı Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını da kazanamadı. Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak üç maçta 6 puan kaybetti. Fırtına bu 2 maçı kazansa şu an averajla lider olacaktı. Pazar günü evinde Konyaspor ile kritik bir sınava daha çıkacak olan bordomavili takım, sahasında bu kez kazanarak hem kötü gidişata son vermek hem de Başakşehir'in olası puan kaybında şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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