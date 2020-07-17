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17 Temmuz 2020, Cuma
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Evinde yıkıldı

Evinde yıkıldı

Stadı’nda üst üste 3 beraberlikle 6 puan kaybedip yarışta geriye düşen Fırtına, karşısında şanssızlığını kırmak istiyor.

'de corona virüsü arası sonrası oynadığı 6 maçta 9 puan kaybederek şampiyonluk şansını zora sokan , bu sezon en büyük darbeyi sahasında aldığı sonuçlarla yaşadı. Bordo- mavililer, Stadı'nda şu ana kadar 16 lig maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 32 puan topladı. Alınan 5 beraberliğin 3'ü son 3 karşılaşmada geldi. Salgın öncesi evinde en son 'i konuk eden Fırtına, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı

2'SİNİ KAZANSA ŞİMDİ LİDERDİ

ekibi, liglere verilen aranın ardından evinde oynadığı Ankaragücü ve maçlarını da kazanamadı. Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak üç maçta 6 puan kaybetti. Fırtına bu 2 maçı kazansa şu an averajla lider olacaktı. Pazar günü evinde ile kritik bir sınava daha çıkacak olan bordomavili takım, sahasında bu kez kazanarak hem kötü gidişata son vermek hem de Başakşehir'in olası puan kaybında şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.

  1. 17.7.2020
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