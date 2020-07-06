1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza attı. 1983-84'te 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11'de elde eden Trabzonspor, bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak, 2010-11'i yakaladı.