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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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’i yakaladı

2010-11’i yakaladı

Bu sezon ’de yenilmezlik serisini 15’e çıkaran Fırtına, ’deki başarısını tekrarladı.

1974-75 sezonundan beri 'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla 'de mücadele eden bordo-mavililer, tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza attı. 1983-84'te 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 'de elde eden , bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak, 2010-11'i yakaladı.

  1. 6.7.2020
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