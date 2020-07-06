2010-11’i yakaladı
Bu sezon Süper Lig’de yenilmezlik serisini 15’e çıkaran Fırtına, 2010-11’deki başarısını tekrarladı.
1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza attı. 1983-84'te 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11'de elde eden Trabzonspor, bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak, 2010-11'i yakaladı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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