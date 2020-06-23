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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Fırtına'ya coşkulu karşılama! İşte Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu

'a coşkulu karşılama! İşte 'nun alkol testi sonucu

Trabzonspor'a coşkulu karşılama! İşte Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu

'in 28. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ile 2-2 berabere kalan , taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Öte yandan Başkan da 'a dönüşte alkol testine girdi.

Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Alanya'dan hareket eden bordo-mavili kafile sabaha karşı 'na indi. Alanya'dan dönen kafileyi 'da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Trabzon'da coşkulu karşılama!

AĞAOĞLU TESTE GİRDİ

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun maç sırasında Kulüp Başkanı 'nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon'a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu'na yapılan alkol testi 'O' promil çıktı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu alkol testine girdi

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 10:04
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