Trabzonspor'a coşkulu karşılama! İşte Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu
Süper Lig'in 28. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu da Trabzon'a dönüşte alkol testine girdi.
Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Alanya'dan hareket eden bordo-mavili kafile sabaha karşı Trabzon Havalimanı'na indi. Alanya'dan dönen kafileyi Trabzon'da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.
AĞAOĞLU TESTE GİRDİ
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun maç sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon'a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu'na yapılan alkol testi 'O' promil çıktı.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 10:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a coşkulu karşılama! İşte Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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