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23 Haziran 2020, Salı
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Örgüt kuruldu

Örgüt kuruldu

, 'un önünün kesilmeye ve 'in şampiyon yapılmaya çalışıldığı gerekçesi ile Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ve birçok yetkili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzon Barosu önceki gün yerel gazetelerde "Her yol O'na çıkıyor" başlıklı haberleri ihbar kabul ederek Başkanı , Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri ve Ünsal Çimen, Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı hakkında örgüt kurmak suçundan suç duyurusunda bulundu. İsmi geçenlerin TFF içinde örtülü bir yapı kurduğu, Başakşehir'i şampiyon yapmak ve 'u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çektiğine dikkat çekildi. Ayrıca yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı 'de, 'in 27 haftasının geride kaldığı müsabakaların 9 haftasında Başakşehir maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf olamayacağı belirtildi.

İŞTE O İDDİALAR:
07/03/2020'de oynanan Gaziantep- Trabzonspor maçı 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor'un attığı nizami gol hakem tarafından iptal edilmiş ve Trabzonspor'un 2 puanı gasp edilmiştir.

15/03/2020'deki Trabzonspor- Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Medipol Başakşehir oyuncusu Skrtel'in yaptığı penaltı hareketinin Var hakemi tarafından görmezlikten gelinmek suretiyle yine Trabzonspor'un 2 puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmiştir.

08/02/2020'de Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakası esnasında Sörloth'a rakip takım oyuncusunun bilerek ve isteyerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalınmış, akabinde de Sörloth'a direkt kırmızı kart gösterilerek Trabzonspor hem müsabakada 10 kişi bırakılmış hem de gelecek maçlar için en önemli oyuncusundan mahrum kalmıştır.

19/06/2020'de Ankaragücü-Başakşehir maçı 1-0 Ankaragücü'nün lehine devam ederken Ankaragücü'nün atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt gerekçesiyle hakem Hüseyin Göçek tarafından iptal edilmiştir.

  1. 23.6.2020
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