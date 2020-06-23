Örgüt kuruldu
Trabzon Barosu, Trabzonspor'un önünün kesilmeye ve Başakşehir'in şampiyon yapılmaya çalışıldığı gerekçesi ile Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ve birçok yetkili hakkında suç duyurusunda bulundu.
Trabzon Barosu önceki gün yerel gazetelerde "Her yol O'na çıkıyor" başlıklı haberleri ihbar kabul ederek Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak suçundan suç duyurusunda bulundu. İsmi geçenlerin TFF içinde örtülü bir yapı kurduğu, Başakşehir'i şampiyon yapmak ve Trabzonspor'u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çektiğine dikkat çekildi. Ayrıca yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı Süper Lig'de, Hüseyin Göçek'in 27 haftasının geride kaldığı müsabakaların 9 haftasında Başakşehir maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf olamayacağı belirtildi.
İŞTE O İDDİALAR:
07/03/2020'de oynanan Gaziantep- Trabzonspor maçı 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor'un attığı nizami gol hakem Halis Özkahya tarafından iptal edilmiş ve Trabzonspor'un 2 puanı gasp edilmiştir.
15/03/2020'deki Trabzonspor- Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Medipol Başakşehir oyuncusu Skrtel'in yaptığı penaltı hareketinin Var hakemi Mete Kalkavan tarafından görmezlikten gelinmek suretiyle yine Trabzonspor'un 2 puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmiştir.
08/02/2020'de Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakası esnasında Sörloth'a rakip takım oyuncusunun bilerek ve isteyerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalınmış, akabinde de Sörloth'a direkt kırmızı kart gösterilerek Trabzonspor hem müsabakada 10 kişi bırakılmış hem de gelecek maçlar için en önemli oyuncusundan mahrum kalmıştır.
19/06/2020'de Ankaragücü-Başakşehir maçı 1-0 Ankaragücü'nün lehine devam ederken Ankaragücü'nün atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt gerekçesiyle hakem Hüseyin Göçek tarafından iptal edilmiştir.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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