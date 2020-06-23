Trabzonspor, Misli.com ile maske anlaşması yaptı. Yönetim tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize, 800 bin TL + KDV ödeyecektir" denildi.