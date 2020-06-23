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23 Haziran 2020, Salı
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Maske anlaşması

Maske anlaşması

, Misli.com ile maske anlaşması yaptı. Yönetim tarafından 'a yapılan açıklamada, "Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize, 800 bin TL + ödeyecektir" denildi.

, Misli.com ile maske anlaşması yaptı. Yönetim tarafından 'a yapılan açıklamada, "Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize, 800 bin TL + ödeyecektir" denildi.

  1. 23.6.2020
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