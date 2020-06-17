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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Kaptan Sosa yine tribünde

Kaptan Sosa yine tribünde

Fırtına'nın yıldız ismi ve kaptanı , sakatlığı nedeniyle dünkü maçta da kadroya alınmadı.

Fırtına'nın yıldız ismi ve kaptanı , sakatlığı nedeniyle dünkü maçta da kadroya alınmadı. Ligde 3-1 kazanılan maçında olduğu gibi takım arkadaşlarını tribünden destekleyen Sosa ile ilgili teknik direktör Hüseyin Çimşir de bir açıklama yaptı. Çimşir, "Sosa, 28 Mayıs'ta sakatlık yaşadı. Biraz daha süresi var gibi duruyor. Takımımızın lideri, kaptanımız... En kısa sürede inanıyorum ki hazır olacak ve takıma katkıda bulunacak" açıklamasını yaptı.
  1. 17.6.2020
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