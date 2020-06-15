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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ekuban ‘Fener’ sever!

Ekuban ‘Fener’ sever!

Fırtına'nın Gana'lı yıldızı , maçlarında farklı oynuyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 'da 1-1 biten maçta sarı-lacivertlilere gol atarken, 2-1'lik skorlarla kazandıkları Akyazı'daki lig ve kupa maçlarında asist yaptı.

Fırtına'nın Gana'lı yıldızı , maçlarında farklı oynuyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 'da 1-1 biten maçta sarı-lacivertlilere gol atarken, 2-1'lik skorlarla kazandıkları Akyazı'daki lig ve kupa maçlarında asist yaptı. Ekuban ayrıca takımının ligde çıktığı son 4 deplasman maçında da 2 gol ve 2 asist üretti. Ganalı, 'de yarın oynanacak mücadelede de hücumda önemli rol üstlenecek.
  1. 15.6.2020
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